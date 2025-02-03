Строительство нового следственного изолятора вместимостью 1 тыс. мест в Казани завершат в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани достроят новое здание СИЗО на 1 тыс. мест

Фото: Пресс-служба УФСИН Татарстана В 2025 году в Казани достроят новое здание СИЗО на 1 тыс. мест

Фото: Пресс-служба УФСИН Татарстана

Работы на объекте завершены на 87%. Строители занимаются внутренней отделкой помещений, установкой технологического оборудования и сборкой мебели.

На территории нового СИЗО построили административное здание, помещение для подготовки личного состава, тренажерный зал, тир, зал единоборств, 6 режимных корпусов с отдельным помещением для содержания женщин и несовершеннолетних, а также корпус кинологической службы.

Сейчас следственный изолятор находится в центре Казани на территории архитектурного комплекса «Тюремный замок» XIX века, который планируется отреставрировать.

Дарья Сайфиева