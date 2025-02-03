В 2025 году в Казани достроят новое здание СИЗО на 1 тыс. мест
Строительство нового следственного изолятора вместимостью 1 тыс. мест в Казани завершат в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.
В 2025 году в Казани достроят новое здание СИЗО на 1 тыс. мест
Фото: Пресс-служба УФСИН Татарстана
Работы на объекте завершены на 87%. Строители занимаются внутренней отделкой помещений, установкой технологического оборудования и сборкой мебели.
На территории нового СИЗО построили административное здание, помещение для подготовки личного состава, тренажерный зал, тир, зал единоборств, 6 режимных корпусов с отдельным помещением для содержания женщин и несовершеннолетних, а также корпус кинологической службы.
Сейчас следственный изолятор находится в центре Казани на территории архитектурного комплекса «Тюремный замок» XIX века, который планируется отреставрировать.