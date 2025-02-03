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В Казани состоится первый в истории России съезд министров культуры ОИС

Первый в России съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества пройдет в столице Татарстана в рамках экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта России.

«Безусловно, проведение этого мероприятия придаст новый импульс для развития культурного сотрудничества России с исламскими государствами. Казань зарекомендовала себя как прекрасная площадка для реализации крупных международных событий», — отметила глава ведомства Ольга Любимова во время рабочего визита в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) обратилось к властям Татарстана с просьбой организовать афганскую выставку на полях KazanForum. Позже в оргкомитете форума заявили, что не получали такого запроса от Афганистана.

Дарья Сайфиева

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