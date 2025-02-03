В Татарстане и Чувашии летом 2025 года ожидается нашествие саранчи

Татарстан и Чувашия вошли в список из 21 региона России, где летом 2025 года ожидается нашествие саранчи, сообщают «Известия».

«Эти вредители могут нанести значительный экономический ущерб, снижая урожайность и качество продукции. Прожорливость и многоядность саранчовых — одна из основных причин их высокой вредоносности», — отметил директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько.

Помимо этого, Татарстан находится в зоне риска распространения луговых мотыльков, которые также могут нанести вред урожаю.

Ранее сообщалось, что для борьбы с вредителями в регионах России создадут специальные отряды и выделят 85,8 млн руб.

Дарья Сайфиева