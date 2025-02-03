«Ядран-строй» планирует мировое соглашение с ГИСУ из-за трещин в детском саду

«Ядран-строй» планирует заключить мировое соглашение с Главным инвестиционно-строительным управлением Республики Татарстан из-за появившихся трещин на детском саду в ЖК «Волжские просторы».

ГИСУ Татарстана подало иск в Арбитражный суд Татарстана 15 января 2025 года. В картотеке указано, что сумма исковых требований составляет 7,7 млн руб. В детском саду обнаружили трещины на стенах первого и второго этажей, на входе в здание и при спуске в подвал. Также в учреждении выявили отслоение линолеума, обрушение плитки, провалы в асфальте и другие недостатки. Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля.

Первый заместитель директора ГИСУ Татарстана Ильдар Рашитов в письме «Ъ Волга-Урал» сообщил, что указанная сумма иска ошибочна, а к компании не выдвинуты имущественные требования. ГИСУ требует выполнить гарантийные обязательства, включая устранение недостатков, обнаруженных в период действия гарантийного срока, в детском саду в ЖК «Волжские просторы».

Согласно итогам электронного аукциона, победителем тендера на строительство детского сада на 220 мест стал в 2020 году «Ядран-строй», предложив цену в 119,2 млн руб. Компания выполняла строительно-монтажные и другие работы, в том числе устанавливала и монтировала оборудование.

Представитель ООО «Ядран-строй» сообщил «Ъ Волга-Урал», что компания готова заключить мировое соглашение, но работы по устранению проблем смогут произвести только в том случае, если детский сад в это время будет освобожден от воспитанников. Проблемы же могли быть вызваны насыщением плит грунтовыми водами или забиванием свай в строящемся рядом жилом комплексе.

«Ядран-строй» занимается рекультивацией иловых полей на юге Казани. На их месте компания планирует построить мега-парк «Большая Волга» за 67 млрд руб. «Ядран-строй» также занимался рекультивацией Самосыровского полигона, по итогам которой столкнулся с претензиями исполкома, а сейчас выступает главным подрядчиком строительства дамбы на «Новой Портовой» в Казани.

Влас Северин