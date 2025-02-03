В Татарстане создадут рабочую группу по охране труда на промпредприятиях

В Татарстане планируют создать рабочую группу по вопросам охраны труда и технике безопасности на предприятиях промышленности и торговли республики. Информация об этом появилась в документе на сайте антикоррупционной экспертизы/

Обеспечивать деятельность рабочей группы будет Минпромторг Татарстана. На момент публикации пресс-служба министерства на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответила. Приказ июня 2023 года о создании межведомственной группы предлагают признать утратившим силу.

Рабочая группа будет создана для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам охраны труда и техники безопасности на предприятиях промышленности и торговли Татарстана. Планируется, что члены группы будут следить за несчастными случаями на промпредприятиях, контролировать сроки отраслевых программ, содействовать в выработке предложений по улучшению условий труда и т. д.

Диана Соловьёва