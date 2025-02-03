Татарстан в 2024 году вошел в тройку лидеров по производству сельхозпродукции

В 2024 году Татарстан по производству продукции сельского хозяйства вошел в число лидеров среди регионов по объемам производства сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году превысил 341 млрд 278 млн руб. За год было произведено в том числе 181 млрд продукции животноводства и более 159 млрд продукции растениеводства. Это примерно на 22,3% больше по сравнению с объемами той же продукции за 2023 год.

По итогам этого года в Татарстане общий показатель валового регионального продукта (ВРП) превысил 5 трлн руб.

Дарья Сайфиева