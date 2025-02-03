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Коммерсантъ FM
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Продажи АвтоВАЗа в январе сократились на 0,2%

По итогам января 2025 года в России было продано 20 802 автомобиля Lada. В годовом выражении продажи опустились всего на 0,2% (по сравнению с 20 835 шт. в январе 2024-го), сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Самой популярной моделью остается Lada Granta: за прошлый месяц было продано 8336 таких машин, в годовом выражении продажи упали на 12,8%. Продажи Lada Vesta, напротив, выросли — на 29,4%, до 6194 шт. Также было продано 1307 шт. модели Lada Largus, 2497 машин Niva Travel и 1875 — Niva Legend.

АвтоВАЗ отметил, что выросли продажи моделей класса LCV: за январь было куплено 583 таких автомобиля. Это на 43,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В декабре прошлого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что годовой план по выпуску машин составил рекордные 500 тыс. Такой же показатель был установлен и на 2025 год, но господин Соколов допускал его пересмотр. С 14 января 2025-го АвтоВАЗ проиндексировал цены на ряд моделей и модификаций. Концерн обещал, что рост цен «будет ниже значений накопленной инфляции».

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Год российской сборки».

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