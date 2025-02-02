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Коммерсантъ FM
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Россияне избегают наличных

Какой объем бумажных денег и почему держат на руках граждане

Объем наличных на руках россиян вырос почти на 117 млрд руб. Показатель прироста денежной массы в 2024 году — самый низкий за последние девять лет, сообщило РБК со ссылкой на материалы Центробанка. Например, в 2020-м у россиян стало на 2,8 трлн руб. больше наличных, а в 2022-м — на 2,28 трлн руб. Сокращение количества бумажных денег в обращении в последний раз наблюдалось в 2015 году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нынешний рост объема наличности объясняется, прежде всего, инфляционными процессами, говорит экономист Сергей Хестанов: «Наблюдается достаточно необычная для российского денежного рынка ситуация, когда консервативные высоконадежные долговые инструменты дают достаточно привлекательную доходность. В этих условиях мотивации накапливать избытки наличных денег нет. Второй фактор связан с тем, что те граждане, в частности, некоторые представители бизнеса, которые используют наличные, сталкиваются с достаточно высокой инфляцией. И, соответственно, если у них какую-то часть их деятельности обслуживали наличные платежи, то им банально для этого нужны деньги.

Вот такой сочетание — привлекательность инструментов долгового рынка и достаточно высокая инфляция — и создает условия, при которых значительная часть денег направляется во вклады, ОФЗ, может быть, даже в корпоративные облигации. Но те экономические субъекты, которым для их деятельности необходимы наличные деньги, вынуждены их использовать несколько больше просто в силу того, что инфляция привела к росту цен».

Эксперты — о самых дивидендных российских акциях, в которые стоит инвестировать

Ожидать ли повышенного интереса россиян к наличным в этом году? И как это отразится на экономике? Некоторые эксперты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21% годовых. При этом, по данным регулятора, на конец января средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти банках-лидерах по привлечению средств физлиц составляла 21,5%. Значительная часть депозитов положена в банки на трехмесячных срок. Есть прогнозы, что если ЦБ в феврале смягчит свою монетарную политику, то ставки по вкладам тоже пойдут вниз. И тогда часть вкладчиков может начать отзывать с них свои деньги. Однако гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что эти ожидания не сбудутся и значительного увеличения наличности на руках у россиян не произойдет:

Какими будут условия по банковским вкладам

«Вряд ли ставка может упасть в ближайшей перспективе так сильно, чтобы демотивировать людей держать деньги на вкладах. То есть даже если она начнет снижаться, я не верю, конечно, что это произойдет уже в феврале, но, допустим, если на горизонте полугода или даже года она снизится, то вряд ли это будет так сильно, чтобы граждане начали искать какие-то другие формы сбережений, в том числе снимать наличные для какой-то цели.

В принципе даже при снижении ставки нет предпосылок к тому, чтобы выросла доля наличных. Люди все больше предпочитают безналичные формы оплат.

И, надеюсь, таких панических факторов, которые иногда приводят к резкому росту доли наличных, в этом году не будет».

Официальная инфляция в России в 2024 году составила 9,5%. В 2025-м Центробанк ожидает активного снижения показателя до 4,5-5,0%.

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Андрей Загорский

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