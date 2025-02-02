Главные новости недели в Нижегородской области ко 2 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спуск на воду крабоолова-процессора «Вайгач» на «Красном Сормове»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Спуск на воду крабоолова-процессора «Вайгач» на «Красном Сормове»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Врио гендиректора «Красного Сормова» с 28 января назначен Борис Петров. Он уже занимал этот пост с мая 2024 года, однако в середине июля верфь возглавил Станислав Кругляшов.

Приволжский полпред Игорь Комаров назначил своим заместителем участника спецоперации Александра Тихонова. Он будет заниматься вопросами, связанными с поддержкой бойцов СВО.

Обломки сбитого беспилотника упали на завод «СИБУР-Кстово» в ночь на 29 января. Случился пожар. Огонь удалось потушить к вечеру 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ледового дворца на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительство ледового дворца на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Расходы на нижегородский ледовый дворец увеличат на 3,4 млрд руб. 900 млн руб. перенесут со статьи расходов 2025 года на субсидию Корпорации развития региона. Еще 2,5 млрд руб. выделят из резервного фонда правительства. При этом расходы на строительство в 2026 году сократят на 1,25 млрд. руб., в 2027 году — на 1,1 млрд руб.

Комитет Госдумы по экологии потерял «Черную дыру» в Дзержинске: власти не понимают, на каком этапе находится работа по рекультивации этого объекта накопленного вреда. Депутат Александр Коган попросил представителей Генпрокуратуры «в ручном режиме» поставить на контроль вопрос с ликвидацией «Черной дыры».

Депутаты попросят вырубить часть мордовского заповедника для безопасности Сарова. Нижегородское заксобрание утвердило проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу противопожарной безопасности ядерных объектов города. В документе говорится о необходимости расчистить участок шириной 100 м под минерализованную полосу, которая могла бы остановить огонь в случае крупных лесных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский ТЮЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородский ТЮЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минкульт РФ отказался выделить 3,5 млрд рублей на реконструкцию нижегородского ТЮЗа. Регион направил заявку еще в апреле 2024 года и готов был вложить 1,26 млрд руб. собственных средств, но объект не вошел в федеральную адресную инвестиционную программу.

В Нижегородской области задержана и отправлена под домашний арест гендиректор АО «Росатом Экологический интегратор» Ирина Марченко. По данным силовиков, Ирина Марченко стала одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве при утилизации опасных отходов. Кроме нее по делу проходят три нижегородских предпринимателя, один из которых — депутат совета депутатов городского округа Бор Дмитрий Чугрин.

Денис Егоров покинул пост главы минэкологии Нижегородской области. Он переходит на руководящую должность в федеральное ведомство. Министерство может возглавить советник губернатора Владимир Тужилин.