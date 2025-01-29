Три беспилотника сбили в Нижегородской области ночью 29 января

В Нижегородской области в ночь на 29 января 2025 года сбили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за прошедшую ночь в России перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата, из них 47 — над территорией Курской области.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Кстовском округе, там начался пожар.

На заводе «СИБУР-Кстово» подтвердили, что обломки упали на территорию их предприятия. Персонал перемещен в безопасное место.

Галина Шамберина