Врио гендиректора верфи «Красное Сормово» вновь назначен Борис Петров

Временно исполняющим обязанности генерального директора судостроительного завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) с 28 января назначен Борис Петров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Борис Петров уже занимал пост врио гендиректора предприятия с 3 мая 2024 года. В этой должности он сменил Олега Тюкаева, которого назначили 18 апреля после досрочного прекращения полномочий гендиректора завода Михаила Першина. 16 июля «Красное Сормово» возглавил Станислав Кругляшов, он проработал гендиректором несколько месяцев.

Также с 28 января исполнительным директором «Красного Сормова» назначен Сергей Ляшенко. Ранее он был заместителем гендиректора ОСК по производственной деятельности.

Елена Ковалева