Расходы на нижегородский ледовый дворец в 2025 году увеличат на 3,4 млрд рублей

Правительство Нижегородской области намерено увеличить расходы на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде на 3,43 млрд руб. в 2025 году. Об этом говорится в поправках к проекту январских изменений в областной бюджет, имеющихся в распоряжении «Ъ-Приволжье». Профильный комитет заксобрания рассмотрит их перед пленарным заседанием утром 30 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поправки инициировал губернатор Глеб Никитин в связи с необходимостью обеспечения «непрерывного финансирования в рамках планируемого изменения концессионного соглашения и недопущения приостановки строительства универсального спортивного комплекса с искусственным льдом». Дополнительные средства направят министерству спорта.

900 млн рублей перенесут со статьи расходов 2025 года на предоставление субсидии акционерному обществу «Корпорация развития Нижегородской области». Еще 2,53 млрд руб. выделят из резервного фонда правительства текущего года.

При этом расходы на строительство в 2026 году сократят на 1,25 млрд. руб., в 2027 году — на 1,12 млрд. Эти суммы наоборот вернут в резервный фонд.

По данным на конец января 2025 года, строители завершили монтаж оснований двух тренировочных арен ледового дворца. На объекте заняты более 900 человек и 35 единиц техники.

Строительство комплекса, рассчитанного на 12,5 тыс. зрителей, идет по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Соглашение заключили в 2022 году, на тот момент стоимость строительства оценивали в 15 млрд руб. Завершить работы должны в 2025 году.

Ирина Швецова