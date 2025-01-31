Денис Егоров ушел с поста главы нижегородского минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров покинул свой пост. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. По его словам, господин Егоров переходит «на руководящую должность в федеральное ведомство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров во время пресс-тура по объектам накопленного экологического ущерба

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров во время пресс-тура по объектам накопленного экологического ущерба

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После ухода Дениса Егорова министерство может возглавить советник губернатора Владимир Тужилин. Ранее он работал заместителем министра транспорта Нижегородской области и генеральным директором областного госучреждения «Главное управление автомобильных дорог».

В мае 2023 года Владимир Тужилин возглавил министерство транспорта и дорог ДНР. Осенью 2024 года он вернулся в Нижегородскую область.

Андрей Репин