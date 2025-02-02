Главные новости за неделю 26 января — 2 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) учредило дочернюю компанию ООО «Метропроект». Об этом следуют из данных ЕГРЮЛ, сведения о новой организации появились 27 января. Организация займется инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, предоставлением технических консультаций, управлением проектами строительства. Согласно опубликованным данным, уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составил 125,5 млн рублей.

На Конюшенной площади в центре Петербурга в тестовом режиме начала работу новая городская платная автостоянка. Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код. Как сообщили в комитете по транспорту, тестовый режим продлится около двух недель. Рассчитана новая автостоянка на 60 машиномест.

Очередные торги объявили по тоннелепроходческому комплексу S-782, более известному как «Надежда». Щит принадлежит обанкротившейся компании ОАО «Метрострой». Начальная цена, как и прежде, составляет 1,238 млрд рублей. Если до 19 февраля покупателей не найдется, то через каждые два дня стоимость комплекса будет снижаться на 5%.

ЗАО «Балтийская жемчужина», дочерняя структура китайской Shanghai Industrial Investment (SIIC), с 2005 года развивающее одноименный микрорайон в Красносельском районе, выставило на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе, 47А, за 1,6 млрд рублей, объявление об этом появилось на профильных интернет-площадках. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Как сообщила представитель господина Бондарчука Мария Далакян, это решение было связано с «увеличением занятости по вопросам основной деятельности». Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года.

Сотрудники ФСБ и МВД 29 января пришли с обысками в управление ФАС и частные квартиры сотрудников ведомства по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями группой лиц). В здание ГСУ на Лиговском проспекте доставили около десятка антимонопольщиков. Среди них — заместитель руководителя УФАС и несколько начальников отдела ведомства. Речь идет о возможном подкупе профессиональных «жалобщиков».

Импортер товаров для взрослых «Х-Маркет» открыл по франшизе петербургского производителя алкоголя Ladoga первый в городе алко-секс-шоп. Торговая точка площадью 130 кв. м расположилась на Загородном проспекте и получила название Love & Wine. Как рассказал изданию «Новый проспект» владелец торговой сети Вадим Химич, наименование нового магазина LW является аббревиатурой сети винотек Ladoga Wine.

Несмотря на снижение активности на складском рынке, маркетплейсы продолжают заключать крупные сделки в Санкт-Петербурге. «Яндекс Маркет» договорился об аренде комплекса «Фортис 11» площадью 63 тыс. кв. м в поселке Шушары. По мнению экспертов, это позволит компании усилить позиции в конкуренции с Ozon и Wildberries. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Правительство Санкт-Петербурга расторгло еще один контракт на проектирование метро. Речь идет о строительстве участка Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», сообщила «Фонтанка». Договор был заключен с «Метрогипротранс». Уведомление о его расторжении было размещено на прошлой неделе, но датой подписания указан декабрь.

В Петербурге задержали начальника отдела контроля размещения госзаказа управления Федеральной антимонопольной службы по Северной столице Екатерину Даниловскую. Она подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительной информации, Даниловская и другие сотрудники ведомства умышленно содействовали принятию выгодных решений по жалобам в интересах коммерческих организаций — участников закупок. Речь идет о тендерах, проводимых профильным комитетом Смольного.