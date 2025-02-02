Зарубежные СМИ: Как идет расследование трагедии в Вашингтоне?

Катастрофу в Вашингтоне связали с так называемым аэротакси для VIP-персон. Газета The Wall Street Journal узнала, что в свободное от миссий и учений время экипаж Black Hawk занимался транспортировкой высокопоставленных военных внутри Вашингтона и за его пределами. Это создавало дополнительную нагрузку на аэропорт Рейгана, который и так был недоукомплектован диспетчерами. В результате столкновения вертолета с пассажирским лайнером в ночь на 30 января погибли все 67 человек, находившихся на борту двух судов. В день катастрофы вертолет отрабатывал перевозку высших руководителей США в безопасную зону на случай атаки на столицу. Речь о так называемом плане обеспечения непрерывности операций. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S Coast Guard / Petty Officer 1st Class Brandon Giles / Handout / Reuters Фото: U.S Coast Guard / Petty Officer 1st Class Brandon Giles / Handout / Reuters

В четверг, 30 января, в Пентагоне признали, что в день катастрофы экипаж Black Hawk репетировал эвакуацию первых лиц на случай угрозы Вашингтону. Для военных это была плановая переподготовка. Публично же о таких миссиях говорят мало, пишет Reuters. Последний раз правительство вывозили в укрытия во время атак 11 сентября 2001 года. Захваченный террористами самолет, врезавшись в здание минобороны США, полностью уничтожил взлетную площадку, вспоминал один из военных. А Пол Вулфовиц, тогда замглавы Пентагона, описывал поездку в «странное место» недалеко от Кэмп-Дэвида «способное пережить ядерную войну». 12-й авиационной батальон, куда входили погибшие в ночь на 30 января военные, как раз должен помогать Пентагону при таких угрозах, сообщили в Управлении армейской авиации.

Еще во Вьетнамскую войну, пишет The Wall Street Journal, батальон перевозил генералов в горячие точки и обратно. Сейчас эти вертолеты в свободное время работают как такси для официальных VIP-персон. Источники издания отмечают, что пилотам, с их же слов, нравится быть «таксистами» для генералов. Но аэропорт Рейгана один из летчиков назвал своим нелюбимым из-за перегруженности и коротких взлетно-посадочных полос. В армейской среде практику VIP-перевозок считают необходимостью из-за плотного графика высокопоставленных лиц.

Но 31 января авиационные власти приостановили такие полеты, пишет Bloomberg. Законодатели и Мэриленда, и Вирджинии просят Пентагон вывести 12-й батальон из зоны аэропорта. По официальным данным, из всех полетов, совершенных в этой зоне с 2017-го по 2019-й годы, свыше трети выполнили военные.

Их технических документов следует, что у вертолета хватало времени, чтобы избежать столкновения, подчеркивает The Washington Post. Диспетчеры дважды предупреждали его о сближении с пассажирским самолетом. Не исключено, что экипаж Black Hawk видел в этот момент какой-то еще объект.

The New York Times также писал, что аэропорт Рейгана уже много лет был недоукомплектован. А в момент катастрофы один диспетчер, отвечавший за перемещение вертолетов вблизи аэропорта, одновременно инструктировал экипажи самолетов.

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