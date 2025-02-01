Сбербанк повысил ставки по флагманской линейке вкладов

Сбербанк (MOEX: SBER) с 1 февраля повысил ставки по вкладу «Лучший %». Теперь максимальная ставка составит до 23% годовых вместо 22%, сообщили «Интерфаксу» в кредитной организации.

Максимальная ставка 23% доступна для премиальных клиентов «СберПремьер» (ранее ставка для них была 21,5%). Для остальных клиентов максимальная ставка составляет 22,5% (вместо 21%).

В банке уточнили, что максимальные ставки по упомянутому вкладу доступны на сроках три, четыре, пять и шесть месяцев, если хотя бы половина суммы не была на депозитах Сбербанка в последние два календарных месяца.

Центробанк сообщал, что в первой декаде ноября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках достигла максимума за всю историю наблюдений с 2009 года и составила 20,91% годовых. В декабре крупнейшие банки продолжили поднимать ставки по вкладам. Сбербанк, в частности, повысил ставки по накопительным счетам до 21% годовых (для клиентов Sber Private Banking), но только на первые три месяца и при выполнении ряда условий.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вкладам снижают доходность».