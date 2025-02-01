Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк повысил ставки по флагманской линейке вкладов

Сбербанк (MOEX: SBER) с 1 февраля повысил ставки по вкладу «Лучший %». Теперь максимальная ставка составит до 23% годовых вместо 22%, сообщили «Интерфаксу» в кредитной организации.

Максимальная ставка 23% доступна для премиальных клиентов «СберПремьер» (ранее ставка для них была 21,5%). Для остальных клиентов максимальная ставка составляет 22,5% (вместо 21%).

В банке уточнили, что максимальные ставки по упомянутому вкладу доступны на сроках три, четыре, пять и шесть месяцев, если хотя бы половина суммы не была на депозитах Сбербанка в последние два календарных месяца.

Центробанк сообщал, что в первой декаде ноября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках достигла максимума за всю историю наблюдений с 2009 года и составила 20,91% годовых. В декабре крупнейшие банки продолжили поднимать ставки по вкладам. Сбербанк, в частности, повысил ставки по накопительным счетам до 21% годовых (для клиентов Sber Private Banking), но только на первые три месяца и при выполнении ряда условий.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вкладам снижают доходность».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...