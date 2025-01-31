Главные новости за 31 января. Кубань, Крым, Адыгея

В деле об изъятии имущества экс-главы Краснодарского крайсуда появился новый участник — Лилиана Сырцова. Лицо с аналогичными данными является сочинским предпринимателем: бенефициаром и владельцем крупных долей в нескольких компаниях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил предоставить налоговые и кредитные каникулы предприятиям санаторно-курортной отрасли, работающим в зоне ЧС.

В ночь на 31 января над Краснодарским краем уничтожили два беспилотника. Всего в России было сбито 49 дронов.

В Краснодаре на улице Московская между улицами Зиповская и 40 лет Победы утром 31 января произошел очередной провал грунта.

В поселке Сосновый в Туапсинском районе суд оштрафовал на 500 тыс. руб. ООО «Сипайн Резорт». Компанию признали виновной в уничтожении краснокнижного дерева при строительстве гостиничного комплекса.

Цены на товары первой необходимости в Краснодарском крае продолжат расти, предупреждают эксперты. Центробанк пока не сможет снизить ключевую ставку, что поддержит высокий уровень инфляции, объясняют специалисты.

Стоимость белого хлеба в сети магазинов АО «Новоросхлебкондитер» (основной производитель хлебобулочных изделий в городе) увеличилась на 5,2%, до 60 руб. В начале января цена «кирпичика» составляла 57 руб.

Полицейские Сириуса начнут использовать во время службы современные электросамокаты. За счет них планируется повысить эффективность работы при патрулировании территории.

Директор департамента строительства Краснодара Иван Горобец покинул пост. Кто займет его место, пока неизвестно.

Региональный Фонд защиты прав дольщиков отложил завершение строительства краснодарских ЖК «Луч», «Заря» и «Анит-Сити» до 30 июня 2025 года.