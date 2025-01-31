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Сдачу трех краснодарских долгостроев отложили до середины 2025 года

Региональный Фонд защиты прав дольщиков завершит строительство краснодарских ЖК «Луч», «Заря» и «Анит-Сити» до 30 июня 2025 года. В те же сроки ООО «Нестер-ТВ» выплатит компенсации участникам долевого строительства ЖК «Южный берег», сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Изначально восстановить права дольщиков планировали до конца 2024 года. Сроки пришлось скорректировать после обнаружения фактов хищения федеральных и региональных средств, выделенных на достройку объектов. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам начальника управления прокуратуры Кубани Андрея Московчука, строительная готовность ЖК «Луч» составляет 76%, ЖК «Заря» — 74,5%, ЖК «Анит-Сити» — 86%. Новые сроки утверждены главой региона в «дорожной карте», утвержденной от 30 сентября 2024 года.

Из 39 дольщиков «Южного берега» в Геленджике компенсации на сумму более 122 млн руб. получили 16 человек. Остальные готовят документы для подачи заявлений.

За 2024 год на Кубани восстановлены права 1,9 тыс. дольщиков. Введены в эксплуатацию шесть объектов, квартиры в которых получили 1,2 тыс. человек.

Анна Гречко

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