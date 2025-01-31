Полиция Сириуса начнет использовать электросамокаты для повышения эффективности

Полицейские Сириуса начнут использовать во время службы современные электросамокаты. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проведения эксперимента сотрудники оценят, насколько использование такого транспорта может повысить эффективность работы при патрулировании территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Фото: ОМВД России по федеральной территории «Сириус»

ОМВД России по федеральной территории запустило проект совместно с кикшеринговой организацией. Эксперимент начнут в ближайшее время. Он продлится несколько месяцев. СИМы правоохранителям предоставлены в специальной оклейке.

«Нововведение направлено на повышение мобильности и оперативности реагирования полицейских при выполнении своих обязанностей»,— говорят в полиции Сириуса. Там пояснили, что за счет компактного размера самокатов полицейские смогут быстрее перемещаться по улицам, особенно в условиях плотного трафика и узких переулков.

В ведомстве рассказали, что перед началом несения службы на новом транспорте все полицейские пройдут дополнительное тестирование на знание правил дорожного движения и использования средств индивидуальной мобильности. Также инструкторы обучат правоохранителей безопасному и правильному вождению электросамокатов.

Татьяна Ручкина