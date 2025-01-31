В Новороссийске хлеб подорожал до 60 рублей

Стоимость белого хлеба в сети магазинов АО «Новоросхлебкондитер» (основной производитель хлебобулочных изделий в городе) увеличилась на 5,2%, до 60 руб. В начале января цена «кирпичика» составляла 57 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К декабрю 2024 года себестоимость хлеба выросла на 27% год к году, рассказал «Ъ» гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов. Причиной он назвал удорожание логистики и сырья. Мука первого сорта выросла в цене за год на 18%, высшего — на 22%, ржаная — на 33%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новоросхлебкондитер» зарегистрировано в Новороссийске в 1994 году. Основной род деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Владелицей общества указана Антонида Шишова, которой принадлежит 100% доли в УК. В 2023 году выручка предприятия составила 375 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.

Наталья Решетняк