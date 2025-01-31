В Краснодаре на Московской произошел новый провал грунта
В Краснодаре на улице Московская между улицами Зиповская и 40 лет Победы утром 31 января произошел очередной провал грунта. Об этом сообщает МУП «КТТУ».
Фото: t.me / krasnodar_tram
Из-за провала грунта трамваи маршрутов №5, 8, 15, 21 и 22 временно направляли через конечную «Ул. Декабристов». Их движение уже восстановлено, отметили в пресс-службе перевозчика.
С декабря 2024 года провалы грунта на Московской происходят регулярно. Только за 28 января их было два.