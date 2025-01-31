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Над Краснодарским краем за ночь уничтожили два беспилотника

В ночь на 31 января над Краснодарским краем уничтожили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Всего в России сбили 49 беспилотников. Еще по два уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, 25 — над Ростовской, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской и четыре — над Ярославской областями.

Вечером 30 января два беспилотника сбили над Крымом. Всего над территорией России с 19:50 до 22:00 по мск уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Татьяна Ручкина

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