Квалов проверят на компетентность

Стать квалифицированным инвестором в России станет сложнее. ЦБ хочет, чтобы у них были не только деньги, но и знания. Регулятор уже повысил имущественный ценз вдвое — с 6 млн руб. до 12 млн руб. Но со следующего года он вырастет еще сильнее — до 24 млн руб. Банк России неоднократно отмечал, что сам факт наличия крупного капитала не гарантирует, что инвестор разбирается в сложных финансовых инструментах: деньги россиянин мог получить в наследство или от продажи жилья. Еще в 2022 году регулятор планировал поднять планку до 30 млн руб., параллельно предложив альтернативные критерии: статус квалифицированного инвестора можно получить, например, сдав тест и получив специальный сертификат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сейчас ЦБ подтвердил, что разрабатывает еще один экзамен: если клиент сможет его пройти, то имущественный ценз снизят. Управляющий директор «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров поддерживает решение регулятора: «Однозначно квалифицированные инвесторы — это ключевая часть рынка, именно у них сосредоточена основная масса ликвидности. На рынке открыто огромное количество счетов, но крайне низкий уровень фондирования. И мы по отчетам Центробанка видим, что основные деньги сосредоточены у 5% самых состоятельных инвесторов, которые, очевидно, являются квалифицированными.

Пока что точной информации о том, как будет выглядеть экзамен, нет. Можно предположить, что это нечто более сложное, чем просто прохождение тестирования у брокера, поскольку объективно оно не в полной мере отражает квалификацию частного лица. Поэтому я бы предположил, что это будет какой-то более сложный экзамен, может быть, что-то приближенное к сертификатам ФСФР, которые действовали какое-то время назад».

На конец прошлого года в России было больше 800 тыс. квалифицированных инвесторов. По сравнению с 2023-м рост составил 25%. ЦБ обсуждает дополнительные критерии присвоения статуса, например, подтвержденный годовой доход участника рынка. Кроме того, Госдума приняла закон о повторном тестировании по сложным финансовым инструментам спустя пять лет со сдачи теста либо с момента последней сделки. А могут ли статус просто отозвать? Гендиректор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в этом сомневается: «У нас есть сложность в нормотворчестве: статус квалинвестора присваивается у отдельно взятого брокера и остается с этим брокером. Я не верю в то, что в этом случае клиент потеряет свой статус. Однако если инвестор не соответствует новым критериям ЦБ, то у нового брокера он квалом пока что не станет.

Я также предполагаю, что регулятор понимает эту проблему и позволит клиенту переносить статус квалифицированного инвестора от брокера к брокеру, как это в свое время произошло с индивидуальными инвестиционными счетами. Пока мы видим, что Банк России действует в обоих направлениях: он и ценз наконец-то повышает, и при этом вводит дополнительные способы получения квалификации. Я, например, не боюсь, что у меня ни с того ни с сего отберут этот статус, потому что у меня нет 24 млн руб. на брокерском счете».

Квалифицированным инвесторам в России доступны рыночные инструменты, которые не могут использовать участники фондового рынка из числа физлиц без соответствующего статуса. Они могут без ограничений покупать бумаги иностранных эмитентов и структурные облигации, совершать маржинальные сделки и не только.

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Иван Якунин