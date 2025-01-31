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Коммерсантъ FM
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В меню добавляют ограничений

Отразится ли запрет Россельхознадзора на рынке кормов для домашних животных

В России могут исчезнуть корма Whiskas и Pedigree. Из-за вспышки ящура в Германии Россельхознадзор запретил сертификацию всех восприимчивых к этому вирусу животных и продукции от них, которые импортируют из Евросоюза. Это указано на сайте ведомства. Под эмбарго попали и добавки, которые используют для производства кормов для кошек и собак. По данным портала Shopper's, это стало проблемой как для небольших компаний, так и для крупных производителей — компаний Purina и Mars, которые выпускают бренды Whiskas, Felix, Chappi, Sheba, «Гурмэ» и другие.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Однако уже спустя сутки после введения запрета Россельхознадзор сделал исключение для поставок продукции из ряда стран Европы. Они проходят термическую обработку и безопасны, объяснил председатель Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Он уверен, что белый список продолжит расширяться: «В него попали заводы, производящие кормовые добавки. Это говорит о том, что Россельхознадзор грамотно к этому подходит. В отношении наиболее востребованной продукции он оставляет возможность импорта. На территории Российской Федерации сейчас производится большое количество кормовых добавок, но в некоторых из них используются импортные компоненты. Мы направили список в Россельхознадзор с просьбой рассмотреть вопрос о возможности их поставки.

Если очаг распространения ящура будет локализован и ликвидирован в быстрые сроки, неделя-месяц-два-три, то это вообще не представляет никакой проблемы, потому что у любого производителя, у поставщика есть запас продуктов.

Вот если ситуация продлится дольше, то просто закончится кормовая добавка, и конкретный производитель не сможет выпускать определенные товары. Это затронет как крупнейшие компании, так и маленькие. Можно ли чем-то заменить? Да, но нужно понимать, что это все равно, что разработать новую рецептуру или новый корм. То есть это нужно провести определенные исследования, и гарантии успешного результата нет».

Чем объясняется запрет ввоза в Россию продукции животного происхождения

В Mars уже заверили, что проблем с производством кормов не ожидают. В компании уточнили, что все линейки производятся в полном объеме, а их продукция более чем на 90% состоит из российского сырья. Однако есть и запасы добавок, и альтернативные варианты рецептур. Компании могут переориентироваться и на другие пути поставок, пояснил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Такие запреты неоднократно появлялись в предыдущие годы. Конечно, крупнейшие производители учитывают это в своей работе и имеют достаточно серьезный уровень запасов — это первое, что позволяет обеспечить им бесперебойность производства в горизонте от полугода, может быть, и дольше. И второй момент — все-таки если мы говорим о более долгосрочной истории, то этот фактор в основном нивелируется изменением логистических потоков и заменой компонентов на сырье из других стран. Это, в принципе, тоже возможно.

Почему традиционные зоомагазины стали уступать маркетплейсам

Мы такие моменты проходили неоднократно в других товарных категориях. Поэтому понятно, что определенные опасения по этому поводу есть, особенно у потребителей, но, на мой взгляд, существенных рисков не видно. И по большому счету стабильности производственной деятельности и присутствию на российском рынке тех брендов, к которым привыкли потребители и, конечно же, их домашние питомцы, ничего не угрожает».

По данным исследовательской компании NTech, продажи кормов для кошек и собак за девять месяцев 2024 года в денежном выражении выросли более чем на 14%, а в натуральном — почти на 12%. На сухие корма приходится 39% рынка, на влажные — 61%. В топ-3 самых популярных кормов для собак эксперты называют Chappi, Pedigree и Purina One. Для кошек — Whiskas, Felix и Purina One.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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