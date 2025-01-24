Сыр и хамон оставляют за границей

Запрет на ввоз продуктов животного происхождения распространяется и на личный груз туристов. Россельхознадзор уточнил требования к введенным ограничениям: с 20 января не разрешается завоз на территорию России колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей популярной продукции. Это связано со вспышкой ящура на одной из ферм Германии, где разводят буйволов. Власти ФРГ уведомили Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первого за 37 лет случая заражения этой болезнью. В результате Европейская комиссия ввела карантинные зоны радиусом около 10 км вокруг фермы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Но Россия пошла на более жесткие меры, пояснив, что распространение ящура могло произойти в связи с «бесконтрольным движением живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС». Наиболее вероятным путем его возникновения называется маршрут Турция-Украина- Польша-Германия. Несмотря на запрет практически каждый третий россиянин пытается провезти через границу какой-нибудь европейский деликатес, рассказал глава консалтингового сервиса VIP Transfer Андрей Кочетков: «Есть определенные правила, и сотрудники в форме всегда объявляют, что запрещенную продукцию требуется выкинуть в мусорник и идти дальше. Кто-то особо умный, кто это игнорирует, проходит вперед и попадает под протокол и штрафы. Например, на некоторых МАПП (это мобильные пункты пересечения) разворачивают обратно и говорят: "Идите выкиньте куда-то это все и приходите обратно". Таким образом можно потерять время, от трех до восьми часов, и в результате даже остаться на границе. То есть никто ничего не перетряхивает, беспредела никакого нет, идет спокойная штатная работа.

Причем что касается мясных изделий из свинины, то это все еще началось перед Новым годом, в декабре. При этом каждый третий что-то везет. Вчера одну тетю долго убеждал, что не надо этого делать. Но у нее мама и какие-то подружки в глухомани, которые вообще никогда не видели малосольной лососины и никогда его не пробовали. А маму очень хочется порадовать. Штрафы там от 5 до 10 тыс. руб., но потерянное время — полдня».

В конце декабря Россельхознадзор опубликовал список стран, где выявлены новые очаги ящура. Кроме Европы, такие случаи зарегистрированы в Алжире, Египте, Камбодже, Китае, Саудовской Аравии, Турции и других. Но на эти направления запрет пока не распространяется. Как подтвердили “Ъ FM” в таможенной службе Пулково, рейсы, например, из Турции не проверяются. Там действуют старые правила, по которым есть ограничения только по весу и упаковке ввозимых продуктов. И россияне активно пользуются этой лазейкой, прилетая домой транзитными рейсами, рассказал москвич Леонид, который в этом году уже привозил деликатесы из-за рубежа:

«Мы всегда покупаем за границей сыр: в Италии, Германии, Голландии. В Европе он везде вкусный. И это, конечно, проблема. Например, рейс у нас с пересадкой в Стамбуле. Я убрал с сыра упаковку, положил его в простой целлофановый пакет и везу. Как в аэропорту об этом узнают? Что они могут предъявить? Я скажу, что в Стамбуле его купил. Как это нужно будет доказывать? Мне непонятно это».

Ящур — одно из самых опасных вирусных инфекционных заболеваний. Оно передается человеку от зараженных животных через сырое молоко, молочные продукты и мясо. Среди симптомов заболевания — увеличение и болезненность лимфоузлов, общая слабость, мышечные боли, могут быть высыпания на коже. Зарегистрированы даже летальные случаи. По данным Россельхознадзора, временные ограничения на продукты из Германии ввели также Южная Корея, Уругвай, Аргентина, Мексика, Белоруссия и Великобритания.

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Светлана Белова