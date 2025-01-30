Задержан директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Харламов

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексея Харламова. Как сообщил источник «Ъ-Урал», в отношении него возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», предположительно, мера пресечения в отношении Алексея Харламова будет избрана в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» сообщили, что на данный момент материалы дела не поступали. Оперативно получить комментарий в администрации Верхней Пышмы не удалось.

По данным издания 66.ru, Алексей Харламов был задержан в связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Якобы вместо дорогостоящего оборудования закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении. Источник издания не исключил, что уголовное дело в отношении Алексея Харламова может быть связано с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Напомним, накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Николая Смирнова по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Мария Шараева