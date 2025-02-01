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Коммерсантъ FM
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Стивен Фрай — рекордсмен телешоу

Сэр Стивен Фрай, известнейший британский актер кино, телевидения (кто не помнит его Дживса в сериале «Дживс и Вустер»), писатель и драматург, принял участие в телевизионной викторине Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?»). Сэр Стивен, которого называют эталоном английского юмора и английского духа и про которого говорят, что он обладает мозгом размером с графство Кент, правильно ответил почти на все вопросы ведущего — другой звезды телевидения Джереми Кларксона — и выиграл £250 тыс. Об этом сообщает The Daily Mail.

Стивен Фрай (слева) и Джереми Кларксон на той самой викторине

Стивен Фрай (слева) и Джереми Кларксон на той самой викторине

Фото: itv1

Стивен Фрай (слева) и Джереми Кларксон на той самой викторине

Фото: itv1

В одном вопросе Стивен Фрай обратился за подсказкой к Джереми Кларксону. Нужно было ответить, какой город из четырех предлагаемых — Брюссель, Страсбург, Мюнхен или Люксембург — встретится первым по пути, если идти по прямой линии от Парижа до Берлина. Джереми Кларксон дал правильную подсказку (Люксембург), и это принесло Стивену Фраю £125 тыс. Выбыл из игры сэр Стивен после того, как не смог ответить на вопрос стоимостью £500 тыс. о самой популярной композиции в хит-параде синглов UK Top 40, и друг, которому он позвонил за помощью, что позволяют правила игры, не подсказал ему верный ответ. Как заявил Джереми Кларксон, который ведет Who Wants to Be a Millionaire? с 2018 года, это был «самый крупный выигрыш, полученный кем-то из знаменитых участников», за все годы, что он работает ведущим.

Стивен Фрай уже принимал участие в викторине Who Wants to Be a Millionaire? в 2005 году. Тогда ему удалось выиграть £125 тыс. Все полученные на этот раз £250 тыс. сэр Стивен намерен передать благотворительной организации, занимающейся вопросами в области психического здоровья, Mind, президентом которой он является с 2011 года.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения января читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская

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