Главные новости за 29 января. Ростов-на-Дону и область

Часть мазута, которая была доставлена в Ростовскую область с черноморского побережья до запрета, утилизируют на полигоне в Усть-Донецком районе. Он будет применяться в качестве топлива в печах для переработки бытового мусора в районе.

В Ростовской области прогнозируется повторение весенней засухи из-за дефицита накопительных осадков. Как считают эксперты, ситуация выровняется при условии дождливой весны.

Третье издание Красной книги Ростовской области вышло в свет. В нем содержатся более 500 объектов животного и растительного мира.

СПК «Дон» заключила контракт на строительство плавучих причалов в нескольких станицах и одном городе Ростовской области. Объекты должны сдать в первом полугодии 2025 года.

Контракт на утилизацию в Ростовской области замазученного песка с побережья Черного моря продолжает действовать. Он был заключен 19 января между министерством ГО И ЧС Краснодарского края и ростовской компанией «Южный город».

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева работает в штатном режиме, несмотря на намерение ООО ПТЦ «Вектор» обратиться в суд с заявлением о банкротстве предприятия.

В Ростове открыли памятник героям-молодогвардейцам. Он представляет собой стелу с бронзовым барельефом с изображением Сергея Тюленина в окружении других участников «Молодой гвардии».

В донской столице снова выставлен на торги земельный участок с шестиэтажным самостроем по ул. Односторонняя, 42. Его начальная стоимость составляет 3,3 млн руб.

С 29 января в Ростовской области запущен новый автобусный маршрут протяженностью 25 км. Он свяжет населенные пункты Авило-Успенка и Матвеев Курган.

Вандалы уничтожили резную голову животного на двери здания XIX века по ул. Серафимовича, 59 в Ростове. Этот дом в 2020 году был включен в реестр объектов культурного наследия.