В Ростове участок с шестиэтажным самостроем вновь выставлен на торги

В донской столице снова выставлен на торги земельный участок, расположенный по ул. Односторонняя, 42 в Ворошиловском районе. Его начальная стоимость составляет 3,3 млн руб., площадь — почти 500 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

На участке уже построен шестиэтажный дом, разрешение на строительство которого выдано не было. По решению Ворошиловского райсуда постройка подлежит сносу.

Торги будут проводиться 28 февраля 2025 года.

Как писал «Ъ-Ростов», участок уже был выставлен на торги в 2023 году со стартовой ценой 2,9 млн руб. В сентябре 2024 года проводились повторные торги. Тогда начальная стоимость объекта повысилась и составила 4,1 млн руб.

Анастасия Казуков