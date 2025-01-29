ТАНТК имени Бериева: «Вопрос о банкротстве предприятия будет урегулирован»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева работает в штатном режиме, несмотря на намерение ООО ПТЦ «Вектор» обратиться в суд с заявлением о банкротстве предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Предприятие работает в штатном режиме, обеспечено заказами, реализует ряд перспективных проектов. Уверены, ни до какого банкротства дело не дойдет, мы намерены урегулировать спорные вопросы в рамках действующего законодательства»,— говорится в сообщении ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на портале «Федресурс» появилось сообщение о намерении ООО «Производственно-технический центр "Вектор"» обратиться в суд с заявлением о банкротстве Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева из-за долга в сумме 6,8 млн руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева» зарегистрировано в 1994 году в Таганроге. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Выручка предприятия за 2023 год составила 13,4 млрд руб., прибыль — 527,8 млн руб.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» в пользу ООО «Производственно-технический центр «Вектор» взыскана задолженность по контракту в размере 6,8 млн руб., а также более 800 тыс. руб. пени.

Тат Гаспарян