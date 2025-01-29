Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове открыли памятник молодогвардейцам, сражавшимся с фашизмом

В сквере им. Сергея Тюленина врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь открыл памятник героям-молодогвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Памятник представляет собой стелу с бронзовым барельефом с изображением Сергея Тюленина в окружении других молодогвардейцев. Создание памятника было инициировано Российским военно-историческим обществом.

На торжественной церемонии присутствовали замначальника управления президента РФ, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, двоюродный племянник Сергея Тюленина Юрий Галкин и юнармейцы. Участники возложили цветы к новому мемориалу.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...