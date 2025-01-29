В Ростове открыли памятник молодогвардейцам, сражавшимся с фашизмом

В сквере им. Сергея Тюленина врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь открыл памятник героям-молодогвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Памятник представляет собой стелу с бронзовым барельефом с изображением Сергея Тюленина в окружении других молодогвардейцев. Создание памятника было инициировано Российским военно-историческим обществом.

На торжественной церемонии присутствовали замначальника управления президента РФ, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, двоюродный племянник Сергея Тюленина Юрий Галкин и юнармейцы. Участники возложили цветы к новому мемориалу.

Ева Китаева