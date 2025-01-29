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В Ростовской области возможно повторение весенней засухи

В Ростовской области прогнозируется повторение весенней засухи из-за дефицита накопительных осадков. Об этом сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно сообщению, к концу 2024 года в регионе показатель накопительных осадков в почве был почти на 41% ниже среднего многолетнего уровня. В январе текущего года дефицит влаги достиг 50%.

По словам президента НСА Корнея Биждова, в третьей декаде января в Ростовской области продолжается тенденция к усугублению ситуации с влагообеспеченностью. Он напомнил, что подобные условия уже привели к засухе в прошлом году.

Как считают эксперты союза, ситуация выровняется при условии дождливой весны.

Снежана Стодольская

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