СПК «Дон» заключила контракт на строительство четырех плавучих причалов

Судоходная пассажирская компания (СПК) «Дон» заключила контракт на строительство плавучих причалов в нескольких станицах и одном городе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СПК «Дон» Фото: пресс-служба СПК «Дон»

Объекты должны сдать в первом полугодии 2025 года. В станице Старочеркасской — до 29 апреля, в Семикаракорске — до 14 мая, в станице Пухляковской — до 27 мая, а в станице Романовской — до 4 июня.

Компания-победитель «Портострой» работает с 2011 года, в портфолио имеет проекты по строительству причального комплекса на левом берегу Дона, реконструкции причала в морском порту Таганрога и другие проекты.

Ева Китаева