В Ростовской области заработал новый автобусный маршрут длиной 25 км
С 29 января в Ростовской области запущен новый автобусный маршрут. Он свяжет населенные пункты Авило-Успенка и Матвеев Курган. Об этом сообщает телеканал «Дон 24» со ссылкой на компанию «АРПС».
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Автобусы будут курсировать ежедневно. Протяженность маршрута составляет 25 км. Проезд обойдется в 350 руб.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донском региона впервые начал курсировать кардиомобиль для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он был приобретен за счет средств областного бюджета.