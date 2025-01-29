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В Ростовской области заработал новый автобусный маршрут длиной 25 км

С 29 января в Ростовской области запущен новый автобусный маршрут. Он свяжет населенные пункты Авило-Успенка и Матвеев Курган. Об этом сообщает телеканал «Дон 24» со ссылкой на компанию «АРПС».

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Автобусы будут курсировать ежедневно. Протяженность маршрута составляет 25 км. Проезд обойдется в 350 руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донском региона впервые начал курсировать кардиомобиль для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он был приобретен за счет средств областного бюджета.

Снежана Стодольская

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