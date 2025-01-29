Обновлена Красная книга Ростовской области

Вышло в свет третье издание Красной книги Ростовской области. В нем содержатся более 500 объектов животного и растительного мира. Обновленное издание опубликовано на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Издание вышло в двух томах. В него включен 261 объект растительного мира — 41 вид грибов и 220 видов растений, а также 254 объекта животного мира.

16 видов животных в новом издании были исключены из списка, в том числе рысь и ушастый еж. Среди растений в Красную книгу добавлены: узколистный пион, желтый тюльпан Биберштейна и ирис.

Как отмечает авторский коллектив, книга поможет сохранить разнообразие животного и растительного мира Ростовской области. Кроме того, она позволит повысить экологическую культуру жителей региона.

Обновленное издание было написано на основе исследований, которые проводились учеными на протяжении последних десяти лет.

Анастасия Казуков