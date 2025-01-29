Контракт на утилизацию песка с мазутом в Ростовской области не расторгнут

Контракт на утилизацию в Ростовской области замазученного песка с побережья Черного моря продолжает действовать. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Контракт не расторгнут, документы об этом не поступали от исполнителя», — сказал собеседник издания.

Контракт был заключен 19 января между министерством ГО И ЧС Краснодарского края и ростовской компанией «Южный город». Его стоимость составляла 570 млн руб. Согласно условиям контракта, предприятие должно было переработать 52 тыс. т загрязненного песка на полигоне в Семикаракорском районе Ростовской области.

Как писал «Ъ-Ростов», прокуратура, Роспотребнадзор и Минприроды региона провели проверки. По их результатам выяснилось, что объект не готов к утилизации грунта. 25 января врио донского губернатора Юрий Слюсарь запретил ввоз песка на полигон. При этом часть (3% от общего объема) успели завезти. Сейчас исполнение контракта приостановлено.

Песок, который завезли на полигон, будет переработан, а въезд фур на полигон запрещен. Также организованы круглосуточные дежурства полиции.

27 января на встрече Юрия Слюсаря с министром природных ресурсов и экологии РФ Максимом Корольковым было принято решение не ввозить замазученный песок в Ростовскую область с побережья Черного моря.

Анастасия Казуков