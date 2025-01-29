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Глава Усть-Донецкого района рассказал об утилизации мазута с Кубани

Часть мазута, которая была доставлена в Ростовскую область с черноморского побережья до запрета, утилизируют на полигоне в Усть-Донецком районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Гуснай в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Пономарёва

Фото: Екатерина Пономарёва

По информации господина Гусная, мазут будет применяться в качестве топлива в печах для переработки бытового мусора в районе. Он уточнил, что нефтепродукты использовались таким образом и ранее.

«На полигоне нет и не будет загрязненного песка с Кубани», — подчеркнул Виктор Гуснай.

В настоящее время полигон работает в штатном режиме, на нем соблюдаются все экологические нормы.

Как писал «Ъ-Ростов», ростовская компания «Южный город» заключила контракт с кубанским МЧС. На ее полигоне должны были утилизировать песок, загрязненный мазутом. Проверки показали, что объект не готов к этой работе. Однако часть песка (3% от общего объема) успели завезти.

В Ростовскую область больше не будут ввозить загрязненный песок с побережья Черного моря. Такое решение было принято на встрече врио губернатора региона Юрия Слюсаря, а также министра природных ресурсов и экологии РФ Максима Королькова 27 января.

Анастасия Казуков

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