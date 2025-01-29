В Ростове вандалы испортили облик двери дома на Серафимовича

Вандалы уничтожили резную голову животного, находившегося на двери здания XIX века по ул. Серафимовича, 59. Об этом сообщает общественное движение «Мой фасад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: общественное движение «Мой фасад» Фото: общественное движение «Мой фасад»

Дверь находится в бывшем доме живописца вывесок Ивана Мишустина.

«Таких гротескных резных персонажей на старинных входных дверях в городе больше не встретить», — подчеркивают участники движения.

В 2020 году здание стало объектом культурного наследия (ОКН) и дверь, как важная архитектурная деталь фасада, является предметом охраны здания.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что у памятника архитектуры донского казачества на ул. Пионерская, 66 в Пролетарске заменили старинные деревянные двери на пластиковые.

Ева Китаева