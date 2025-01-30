Китайский вслед

В 2024 году в Черноземье заметно выросло предложение на рынке как новых, так и подержанных автомобилей, фиксируют профильные аналитики. Для новых машин рост составил 32%, с пробегом — 44%. На этом фоне в макрорегионе наблюдается снижение средней стоимости всех автомобилей. В сегменте машин с пробегом более популярны отечественные марки. Две трети новых продаваемых автомобилей в макрорегионе — китайского производства, однако их доля за год сократилась в связи с ростом предложения российских производителей. Участник рынка прогнозирует рост цен на новые машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в Черноземье фиксируется рост предложений о продаже новых автомобилей на 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные «Авто.ру». В сегменте подержанных машин рост числа активных объявлений о продаже составил 44% в целом по макрорегиону. Соотношение спроса и предложения на протяжении года оставалось «в равновесии», отмечают аналитики. Заметное преобладание спроса фиксируется лишь в августе–сентябре, что, по их мнению, можно связать с «ожиданиями потребителями роста цен из-за повышения утилизационного сбора».

Средняя стоимость нового автомобиля в макрорегионе за год заметно снизилась — на 22,5% до 2,65 млн руб. Для подержанной машины снижение составило 18% до 963 тыс. руб. «Однако это не говорит о прямом снижении стоимости автомобилей. В случае с сегментом новых автомобилей такая динамика обусловлена увеличением предложения отечественных марок стоимостью до 1,5 млн руб. и сокращением предложения машин дороже 10 млн руб. Схожая картина перераспределения предложения в сторону более бюджетных моделей наблюдалась и среди автомобилей с пробегом»,— поясняют в «Авто.ру».

Согласно этим же данным, в структуре предложения около двух третей рынка Черноземья занимают китайские автомобили. При этом за год их доля сократилась до 62% в связи с ростом предложения от российских производителей (с 16 до 33%).

Среди машин с пробегом на протяжении года первое место удерживают отечественные марки, увеличив свою долю на 2% до 25%.

За ними следуют машины, произведенные в Германии, Японии и Южной Корее. Объем предложения же китайских автомобилей остается ограниченным, так как «они еще не начали массово выходить на вторичный рынок».

Лидерами предложений о продаже в макрорегионе, как и в целом по стране, по типу кузова являются кроссоверы — их доля превышает 67%. Заметно выросла доля универсалов — с около нуля в январе до 10% в декабре.

В сегменте машин с пробегом наиболее популярным типом кузова остается седан (40%), за ним следуют кроссоверы (25%) и хэтчбеки (22%). В то же время объем предложения электромобилей или гибридов в Черноземье составляет лишь 1% от всех активных объявлений.

Руководитель продаж направления новых машин в «Авито» Артем Хомутинников рассказал, что в 2024 году по сравнению с предыдущим годом число объявлений о продаже новых машин в макрорегионе выросло на 57,4%.

Лидером по приросту стала Липецкая область — в 2,4 раза, затем идут Белгородская (в 2,1 раза), Орловская (на 81,2%), Тамбовская (на 78,4%) и Воронежская области (на 55,5%). Средняя цена на новые машины в Черноземье, согласно этим же данным, почти не изменилась и составила 2,8 млн руб. По предложению в макрорегионе в целом лидирует Lada (29,87%).

По данным Автостата, в России в целом по итогам 2024 года было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48,4% больше, чем годом ранее. Эксперты агентства называют это «наилучшим показателем российского авторынка за последние пять лет». Две трети всех проданных машин пришлись на пять марок: отечественная Lada (436,2 тыс. экземпляров), китайские Haval, Chery (157 тыс. шт.), Geely (149,1 тыс. шт.) и Changan (106,1 тыс. шт.).

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что в макрорегионе «прослеживаются те же тенденции, что и по всей стране». «Новые автомобили, скорее всего, с марта текущего года начнут дорожать из-за индексации утилизационного сбора, а также по причине того, что запасы моделей 2024 года выпуска у дилеров подойдут к концу. Вторичный рынок отреагирует на повышение стоимости в сегменте новых машин примерно через два месяца, когда спрос жителей макрорегиона сместится в сторону машин с пробегом. Ужесточение кредитно-денежной политики и высокая ставка по кредитам также могут негативно отразиться на рынке Черноземья, существенно повлияв на спрос и срок владения имеющимся автомобилем»,— прогнозирует господин Житнухин.

Руководитель издания и канала Сarzclub.ru Алексей Шамарин считает, что на предложение автомобилей, а также на решение жителей макрорегиона о покупке машины в 2024 году повлияли инфляция, повышение утилизационного сбора и рост кредитных ставок. «Данные факторы характерны как для Черноземья, так и для страны в целом. Пока мы имеем высокие цены на автомобили при низком достатке населения и высокие кредитные ставки, посмотрим, что будет весной»,— отметил господин Шамарин.

Егор Якимов