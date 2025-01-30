Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайский вслед

Предложение зарубежных автомобилей в Черноземье сокращается за счет роста отечественных

В 2024 году в Черноземье заметно выросло предложение на рынке как новых, так и подержанных автомобилей, фиксируют профильные аналитики. Для новых машин рост составил 32%, с пробегом — 44%. На этом фоне в макрорегионе наблюдается снижение средней стоимости всех автомобилей. В сегменте машин с пробегом более популярны отечественные марки. Две трети новых продаваемых автомобилей в макрорегионе — китайского производства, однако их доля за год сократилась в связи с ростом предложения российских производителей. Участник рынка прогнозирует рост цен на новые машины.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в Черноземье фиксируется рост предложений о продаже новых автомобилей на 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные «Авто.ру». В сегменте подержанных машин рост числа активных объявлений о продаже составил 44% в целом по макрорегиону. Соотношение спроса и предложения на протяжении года оставалось «в равновесии», отмечают аналитики. Заметное преобладание спроса фиксируется лишь в августе–сентябре, что, по их мнению, можно связать с «ожиданиями потребителями роста цен из-за повышения утилизационного сбора».

Кто планирует установить в Черноземье 600 электрозарядных станций

Средняя стоимость нового автомобиля в макрорегионе за год заметно снизилась — на 22,5% до 2,65 млн руб. Для подержанной машины снижение составило 18% до 963 тыс. руб. «Однако это не говорит о прямом снижении стоимости автомобилей. В случае с сегментом новых автомобилей такая динамика обусловлена увеличением предложения отечественных марок стоимостью до 1,5 млн руб. и сокращением предложения машин дороже 10 млн руб. Схожая картина перераспределения предложения в сторону более бюджетных моделей наблюдалась и среди автомобилей с пробегом»,— поясняют в «Авто.ру».

Согласно этим же данным, в структуре предложения около двух третей рынка Черноземья занимают китайские автомобили. При этом за год их доля сократилась до 62% в связи с ростом предложения от российских производителей (с 16 до 33%).

Среди машин с пробегом на протяжении года первое место удерживают отечественные марки, увеличив свою долю на 2% до 25%.

За ними следуют машины, произведенные в Германии, Японии и Южной Корее. Объем предложения же китайских автомобилей остается ограниченным, так как «они еще не начали массово выходить на вторичный рынок».

Лидерами предложений о продаже в макрорегионе, как и в целом по стране, по типу кузова являются кроссоверы — их доля превышает 67%. Заметно выросла доля универсалов — с около нуля в январе до 10% в декабре.

В сегменте машин с пробегом наиболее популярным типом кузова остается седан (40%), за ним следуют кроссоверы (25%) и хэтчбеки (22%). В то же время объем предложения электромобилей или гибридов в Черноземье составляет лишь 1% от всех активных объявлений.

Руководитель продаж направления новых машин в «Авито» Артем Хомутинников рассказал, что в 2024 году по сравнению с предыдущим годом число объявлений о продаже новых машин в макрорегионе выросло на 57,4%.

Лидером по приросту стала Липецкая область — в 2,4 раза, затем идут Белгородская (в 2,1 раза), Орловская (на 81,2%), Тамбовская (на 78,4%) и Воронежская области (на 55,5%). Средняя цена на новые машины в Черноземье, согласно этим же данным, почти не изменилась и составила 2,8 млн руб. По предложению в макрорегионе в целом лидирует Lada (29,87%).

По данным Автостата, в России в целом по итогам 2024 года было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48,4% больше, чем годом ранее. Эксперты агентства называют это «наилучшим показателем российского авторынка за последние пять лет». Две трети всех проданных машин пришлись на пять марок: отечественная Lada (436,2 тыс. экземпляров), китайские Haval, Chery (157 тыс. шт.), Geely (149,1 тыс. шт.) и Changan (106,1 тыс. шт.).

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что в макрорегионе «прослеживаются те же тенденции, что и по всей стране». «Новые автомобили, скорее всего, с марта текущего года начнут дорожать из-за индексации утилизационного сбора, а также по причине того, что запасы моделей 2024 года выпуска у дилеров подойдут к концу. Вторичный рынок отреагирует на повышение стоимости в сегменте новых машин примерно через два месяца, когда спрос жителей макрорегиона сместится в сторону машин с пробегом. Ужесточение кредитно-денежной политики и высокая ставка по кредитам также могут негативно отразиться на рынке Черноземья, существенно повлияв на спрос и срок владения имеющимся автомобилем»,— прогнозирует господин Житнухин.

Почему растет рынок шин

Руководитель издания и канала Сarzclub.ru Алексей Шамарин считает, что на предложение автомобилей, а также на решение жителей макрорегиона о покупке машины в 2024 году повлияли инфляция, повышение утилизационного сбора и рост кредитных ставок. «Данные факторы характерны как для Черноземья, так и для страны в целом. Пока мы имеем высокие цены на автомобили при низком достатке населения и высокие кредитные ставки, посмотрим, что будет весной»,— отметил господин Шамарин.

Егор Якимов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...