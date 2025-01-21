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Черноземье станет на зарядку

«Росатом» может установить в макрорегионе 600 электрозарядных станций

В ближайшие пять лет в Черноземье может появиться около 600 электрозарядных автозаправочных станций (ЭАЗС), установленных «Росатомом». Также планируется создание электрозарядных хабов на трассах и в городской черте. Инвестиции в установку ЭАЗС и хабов не раскрываются. Аналитики оценивают создание одной электрозаправки в сумму до 6 млн руб., а хаба — в 10–15 млн руб., таким образом, общий объем инвестиций «Росатома» может составить несколько миллиардов рублей. Эксперты считают проект «реализуемым», но отмечают риски, связанные с нехваткой сетевой мощности.

Инвестиции в проект электрозарядных станций могут составить несколько миллиардов рублей

Инвестиции в проект электрозарядных станций могут составить несколько миллиардов рублей

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

К 2030 году в Черноземье могут открыть более 600 ЭАЗС «Росатома» под брендом «АтомЭнерго». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в управлении коммуникаций Нововоронежской АЭС после визита заместителя гендиректора концерна «Росэнергоатом» Александра Хвалько, посвященного в том числе вопросам развития ЭАЗС в регионе. В 2025 году планируется, что сеть ЭАЗС «АтомЭнерго» будет функционировать в Воронежской и Курской областях, в 2026-м расширит свое присутствие на Белгородскую и Липецкую, а в 2027-м — на Орловскую и Тамбовскую.

«Свое развитие мы планируем исходя из прогноза по количеству электромобилей в регионе. Но все меняется, и как только в регионе появятся корпоративные клиенты, службы такси или каршеринга, готовые перейти на электротранспорт, мы готовы создавать инфраструктуру в регионе под клиента»,— заявили в компании.

Там также рассказали, что зарядная инфраструктура в макрорегионе будет развиваться за счет создания электрозарядных хабов на трассах и в городской черте, а также отдельно стоящих ЭАЗС.

К примеру, в Воронежской области для создания хаба на трассе М-4 рассматривается восемь земельных участков в Бобровском и Лискинском районах.

Объем инвестиций в развитие электрозаправок и хабов в Черноземье не разглашается: «Суммы инвестиций сильно зависят от стоимости технологического присоединения».

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев отмечает, что стоимость установки ЭАЗС «зависит от типа станции и ее мощности». Так, медленные зарядные станции могут обойтись в 100–200 тыс. руб., а расходы на установку и подключение «варьируются» от 50 до 200 тыс. руб. Создание хаба, по мнению аналитика, может потребовать инвестиций от 10 до 15 млн руб. «в зависимости от масштаба и оснащения». Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает стоимость открытия одной ЭАЗС от 200 тыс. до 6–7 млн руб. «в зависимости от размеров и скорости зарядки электромобиля»: «Медленные стоят дешевле, быстрые подороже. Правда, с учетом субсидий их цена может падать вдвое. Поэтому строительство 600 ЭАЗС в Черноземье может обойтись в сумму до 4 млрд руб. Как мне видится, речь будет идти преимущественно о быстрых и ультрабыстрых ЭАЗС».

Одним из наиболее крупных игроков на рынке ЭАЗС в Черноземье является ПАО «Россети Центр»: ему принадлежат 38 ЭАЗС во всех шести областях макрорегиона, рассказали в компании. В Воронежской области у «Россети Центр» 14 ЭАЗС, в Курской — 11, в Белгородской — семь, в Липецкой и Орловской — по две, в Тамбовской — одна. Планы по установке новых ЭАЗС до 2030 года «находятся в стадии формирования», добавили в «Россетях». Частной Punkt E в Черноземье принадлежат три ЭАЗС (одна в Воронеже и две в Тамбове), рассказали в самой компании. В 2025 году запуск новых ЭАЗС ожидается в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, но финальные планы «пока формируются», а инвестиции в них «будут зависеть от динамики роста парка электромобилей». При этом одна станция обходится Punkt E в 2,5–5 млн руб.

По данным региональных правительств, которыми они в 2024 году делились с «Ъ-Черноземье», в областях Черноземья в прошлом году планировалось открытие 67 ЭАЗС.

Размер вложений инвесторов мог составить 288,1–569,5 млн руб. В 2023 году в стране в целом было произведено 9740 единиц электромобилей и установлена 1151 «быстрая» ЭАЗС, сообщало Министерство энергетики РФ. В 2024-м план по установке «быстрых» ЭАЗС составлял 1437 единиц. По данным ГИБДД, за 2023 год число электромобилей в России выросло на 75%, достигнув 40 тыс., или 0,1% от общего числа легковых автомобилей в стране.

Директор аналитического направления АНО «Центр энергетических систем будущего “Энерджинет”» Игорь Чаусов считает проект «масштабным, но вполне реализуемым»: «Вводить эти станции в строй нужно в темпе роста спроса на услуги по зарядке электромобилей, чтобы не прогадать в вопросе окупаемости инвестиций. Не исключено, что проект столкнется с риском нехватки сетевой мощности в ряде мест, где планируется установка мощных зарядных станций, особенно зарядных хабов. Этот риск можно снизить за счет предварительного планирования, позволяющего синхронизировать планы установки станций с инвестиционными программами сетевых компаний. Кроме того, важно использовать передовые решения, такие как интеллектуальные системы управления хабами и буферные накопители электроэнергии, чтобы снижать потребность в присоединенной мощности».

Генеральный директор производителя зарядных станций для электротранспорта «Яблочков» Дмитрий Петров прогнозирует, что темпы роста рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры «в ближайшие годы могут замедлиться». «Если же говорить о долгосрочных перспективах, коммерческий сектор, включая службы доставки, ритейл и логистические компании, будет также активно переходить на электротранспорт. Оснащение междугородных трасс зарядными хабами станет важным условием для развития электромобильности в России. Тарифы на таких зарядных станциях, скорее всего, будут выше, чтобы инвесторы и операторы ЭАЗС могли быстрее окупать вложения за счет увеличенного среднего чека»,— добавил эксперт.

Егор Якимов

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