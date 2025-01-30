Электронная перестановка

Как стало известно “Ъ”, у IT-проектов «Единой России» (ЕР) сменился куратор. Ранее им много лет являлся Вячеслав Сатеев, теперь же этой темой займется новый замглавы центрального исполкома партии Владимир Петров. Последний пришел на работу в партию вместе с новым секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым. Одно из ключевых направлений работы ЕР в сфере IT — организация и проведение электронного предварительного голосования. По словам источников “Ъ”, господин Сатеев еще какое-то время будет «передавать дела» и консультировать новую команду, под чей контроль и переходит эта важнейшая для партии процедура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что в ЕР поменялся куратор IT-проектов, “Ъ” рассказали три осведомленных источника в партии. До недавнего времени ими занимался замглавы управления финансово-хозяйственного обеспечения центрального исполкома ЕР Вячеслав Сатеев. Однако в конце декабря прошлого года было принято решение передать этот функционал новому заместителю руководителя центрального исполкома ЕР Владимиру Петрову.

Именно господин Сатеев отвечал за один их ключевых IT-проектов партии — электронное предварительное голосование. Эта процедура является для ЕР одной из важнейших: с помощью предварительного голосования (праймериз) происходит отбор кандидатов партии на выборы всех уровней. В некоторых случаях праймериз позволяют разрешать внутрипартийные противоречия – например, обеспечивать выдвижение кандидату, которого не поддерживает регионального отделение ЕР, или определяться с выбором, когда на выдвижение претендуют сразу два сильных политика. На праймериз ЕР тестирует технологии мобилизации своих сторонников, фактически начиная агитацию до официального старта избирательной кампании.

В последние годы ЕР проводит праймериз практически полностью онлайн, на специальной платформе. Единороссам приходится не только убеждать своих избирателей в прозрачности этой процедуры, но и противодействовать возможным сбоям в системе или атакам на нее. Этим, в частности, занимался Вячеслав Сатеев, который во время праймериз входил в пул основных публичных спикеров ЕР, докладывая о противодействии цифровым угрозам.

Напомним, что в прошлом году у ЕР поменялся секретарь генсовета: эту должность занял бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вскоре после его назначения на работу в ЕР пришел и Владимир Петров, который до этого был помощником господина Якушева в полпредстве. Что касается Вячеслава Сатеева, он, по словам источников “Ъ”, пока сохраняет должность замглавы управления финансово-хозяйственного обеспечения исполкома и какое-то время (возможно, вплоть до праймериз-2025) продолжит помогать новой команде, поскольку «передача дел» будет проходить постепенно. Отметим, официально в ЕР не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию “Ъ”, а сам Вячеслав Сатеев заявил “Ъ”, что она не соответствует истине.

Андрей Винокуров