Главные новости за 29 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сотрудники ФСБ и МВД 29 января пришли с обысками в управление ФАС и частные квартиры сотрудников ведомства по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями группой лиц). В здание ГСУ на Лиговском проспекте доставили около десятка антимонопольщиков. Среди них — заместитель руководителя УФАС и несколько начальников отдела ведомства. Речь идет о возможном подкупе профессиональных «жалобщиков».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в личном Telegram-канале сообщил, что над Ладожским озером силами ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это произошло недалеко от берега, во Всеволожском районе. В результате происшествия никто не пострадал. Глава 47-го региона также поблагодарил военных за защиту ленинградского неба.

Пулково в течение нескольких часов ночью 29 января не принимал и не выпускал самолеты. Петербургские воздушные ворота были закрыты в 02:56 и открылись лишь в 04:32. Подобные меры были приняты в целях безопасности. Предположительно, причиной всему стал беспилотник, сбитый над Ладожским озером.

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался заслуженный артист России, советский, российский актер театра, кино и дубляжа Борис Улитин. Около 60 лет он прослужил в театре Комедии имени Н. П. Акимова, сообщили в комитете по культуре. Голосом артиста говорят герои свыше 40 фильмов и мультфильмов. Среди них голливудские картины «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и другие.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посчитал, что курьеры на электровелосипедах должны вместо тротуаров ездить по дорогам. По его словам, доставщики должны находиться в рамках общей структуры движения. Их вопросом нужно заняться серьезно, в том числе на федеральном уровне.

Следователи завершили расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере бывшим замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова. По данным СК, не позднее января 2022 года чиновник предложил руководителю компании «Матис» способствовать заключению контракта не выполнение работ по комплексному благоустройству сквера. На все выявленные недочеты после приемки он пообещал «закрыть глаза». Взамен ООО обязалось выплатить Комарову денежное вознаграждение.

Имущественный комплекс на Мурзинской улице выставили на торги в Санкт-Петербурге. Начальная цена определена в 670 млн рублей, следует из размещенной на сайте Российского аукционного дома информации. На аукционе реализуют комплекс, который включает нежилое здание общей площадью 8,5 тыс. кв. метров, земельный участок площадью чуть более 3000 кв. метров. Заявки на участие в торгах будут принимать с 3 февраля по 10 марта. Сам аукцион пройдет 12 марта.

Сотрудники петербургского управления СК России предъявили обвинения еще двоим участникам массовой драки у «Гигант Холла» на Лабораторной улице. Один из злоумышленников пытался скрыться от правоохранителей в Тверской области. По данным сотрудников ведомства, 25 января четверо молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, беспричинно напали на ранее незнакомую им компанию. Нападавшие нанесли оппонентам удары руками и ногами по лицу и другим частям тела.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали пилотный проект о введении электронного сертификата номиналом 1,5 тыс. рублей на посещение музеев пенсионерами. Для получения средств гражданам необходимо будет обратиться в районные администрации и иметь Единую карту петербуржца. Проект, согласно инициативе, рассчитан на три года. Индексации в ближайшее время не предвидится.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна с помощью консуматорш. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей. Фигурантами дела стали 23 участника преступного сообщества. В питейных заведениях действовали по следующей схеме: девушки знакомились с нетрезвыми мужчинами и предлагали продолжить отдых в определенном заведении. При расчете в терминалы для оплаты вводили суммы, которые значительно превышали действительную стоимость напитков.