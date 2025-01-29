В Петербурге на торги выставили имущественный комплекс в Рыбацком

Имущественный комплекс на Мурзинской улице выставили на торги в Санкт-Петербурге. Начальная цена определена в 670 млн рублей, следует из размещенной на сайте Российского аукционного дома информации.

На аукционе реализуют комплекс, который включает нежилое здание общей площадью 8,5 тыс. кв. метров, земельный участок площадью чуть более 3000 кв. метров.

Туда же входят два нежилых помещения (1657 и 127 кв. метров), трансформаторная подстанция с энергосетями, участок (1447 кв. метров) и котельная с энергосетями. Заявки на участие в торгах будут принимать с 3 февраля по 10 марта. Сам аукцион пройдет 12 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что холдинг «Петро мир» продал дворец «Олимпия» на Фурштатской улице.

Татьяна Титаева