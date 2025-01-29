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Заслуженный артист России Борис Улитин скончался в Петербурге на 86-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался заслуженный артист России, советский, российский актер театра, кино и дубляжа Борис Улитин. Около 60 лет он прослужил в театре Комедии имени Н. П. Акимова, сообщили в комитете по культуре.

Улитин рос в творческой семье. Отец управлял театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. По завершению учебы в театральном институте артист попал в труппу театра Комедии.

Он также известен как актер дубляжа. Голосом Бориса Улитина говорят герои свыше 40 фильмов и мультфильмов. Среди них голливудские картины «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и другие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский фотограф Александр Дроздов ушел из жизни.

Татьяна Титаева

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