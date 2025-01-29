Спикер Бельский предложил переместить курьеров на электровелосипедах на дороги

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга считает, что курьеры на электровелосипедах должны вместо тротуаров ездить по дорогам. Такое заявление спикер городского парламента сделал в ходе брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В пресс-службе комитета по транспорту на запрос «Ъ-СПб» ранее сообщили, что движение курьеров на электровелосипедах на сегодня регулируется ПДД. Это значит, что они могут передвигаться по тротуарам наравне с обычными велосипедистами. Однако господин Бельский считает, что этот вопрос следует урегулировать, в том числе на федеральном уровне.

«Конечно, их нужно перевозить на дороги, чтобы они находились в рамках общей структуры движения. Ни по каким тротуарам они ездить не должны. Этим вопросом можно заняться достаточно серьезно»,— заявил спикер ЗакСа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на курьеров к декабрю 2024 года вырос в Петербурге на 31%.

Татьяна Титаева