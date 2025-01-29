Следователи предъявили обвинение еще двум участникам потасовки у «Гигант Холла»

Сотрудники петербургского управления СК России предъявили обвинения еще двоим участникам массовой драки у «Гигант Холла» на Лабораторной улице, сообщает пресс-служба ведомства 29 января. Один из злоумышленников пытался скрыться от правоохранителей в Тверской области.

По данным следствия, 25 января четверо молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, беспричинно напали на ранее незнакомую им компанию. Нападавшие нанесли оппонентам удары руками и ногами по лицу и другим частям тела. Вместе с тем агрессоры грубо нарушали общественный порядок и использовали ненормативную лексику.

Всем фигурантам уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), предъявили обвинения. Одного из них, Мадрида Пирова, уже отправили под стражу до 26 марта. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, защита молодого человека возражала, однако суд согласился с доводами следствия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры заинтересовались инцидентом после того, как ролик с потасовкой попал в социальные сети. Дело на личном контроле держит глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Андрей Маркелов