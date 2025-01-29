Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что над Ладожским озером сбит беспилотник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в личном Telegram-канале сообщил, что над Ладожским озером был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это произошло недалеко от берега, во Всеволожском районе, уточнил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Силы ПВО уничтожили беспилотник, разрушений и пострадавших нет, написал губернатор Ленобласти. Глава 47-го региона также поблагодарил военных за защиту ленинградского неба.

«В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята»,— отметил господин Дрозденко.

В Минобороны подтвердили уничтожение одного БПЛА над территорией Ленобласти. Больше всего беспилотников в эту ночь было сбито над Курской областью — 47.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рядом с поселком Оредеж в Ленобласти ликвидировали два БПЛА. Впоследствии господин Дрозденко сообщил о третьем сбитом в этом районе беспилотнике.

Дарья Астанина