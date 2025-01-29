Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что над Ладожским озером сбит беспилотник
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в личном Telegram-канале сообщил, что над Ладожским озером был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это произошло недалеко от берега, во Всеволожском районе, уточнил глава региона.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Силы ПВО уничтожили беспилотник, разрушений и пострадавших нет, написал губернатор Ленобласти. Глава 47-го региона также поблагодарил военных за защиту ленинградского неба.
«В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята»,— отметил господин Дрозденко.
В Минобороны подтвердили уничтожение одного БПЛА над территорией Ленобласти. Больше всего беспилотников в эту ночь было сбито над Курской областью — 47.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что рядом с поселком Оредеж в Ленобласти ликвидировали два БПЛА. Впоследствии господин Дрозденко сообщил о третьем сбитом в этом районе беспилотнике.