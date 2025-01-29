Аэропорт Пулково приостанавливал отправку и прием рейсов ночью 29 января

Петербургский аэропорт Пулково в течение нескольких часов ночью 29 января не принимал и не выпускал самолеты. Подобные меры были приняты в целях безопасности, сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Аэропорт приостановил прием и отправку авиарейсов с 02:56. Ограничения были сняты в 04:32.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— написали в Telegram-канале Росавиации рано утром 29 января.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что над Ладожским озером был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Всего минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 104 дрона, следует из статистики Минобороны.

Дарья Астанина