Аэропорт Пулково приостанавливал отправку и прием рейсов ночью 29 января
Петербургский аэропорт Пулково в течение нескольких часов ночью 29 января не принимал и не выпускал самолеты. Подобные меры были приняты в целях безопасности, сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Аэропорт приостановил прием и отправку авиарейсов с 02:56. Ограничения были сняты в 04:32.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— написали в Telegram-канале Росавиации рано утром 29 января.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что над Ладожским озером был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Всего минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 104 дрона, следует из статистики Минобороны.