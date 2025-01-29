ЗакС Петербурга поддержал идею о начислении пенсионерам денег на посещение музеев

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали пилотный проект о введении электронного сертификата номиналом 1,5 тыс. рублей на посещение музеев пенсионерами. Соответствующий проект в городской парламент внес губернатор Александр Беглов.

Для получения средств гражданам необходимо будет обратиться в районные администрации и иметь Единую карту петербуржца, рассказал во время заседания представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко. Проект, согласно инициативе, рассчитан на три года. Индексация размера сертификата, как отметил чиновник, пока не предусмотрена, сделав акцент на слове «пока».

«Сумма в 1,5 тыс. рублей на посещение музеев города вполне достаточная, по крайней мере на этапе проведения эксперимента. И нам ничто не помешает при успешном проведении эксперимента и заинтересованности пенсионеров, увеличивать эту сумму»,— заявил с трибуны парламента Константин Сухенко.

По прогнозам правительства, новой льготой воспользуются 1,170 млн человек — 80% от общего количества пенсионеров. На эти цели из бюджета города ежегодно будут выделять 1,756 млрд руб.

Электронный сертификат петербуржцы старше 60 и 55 лет (мужчины и женщины) смогут потратить только на государственные музеи, находящиеся в Петербурге. По словам Константина Сухенко, участие в проекте примут около 40 учреждений культуры. Депутаты поинтересовались, почему в список не входят частные культурные учреждения. Парламентарий от фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина привела пример музей современного искусства «Эрарта», экспонаты которого в последнее время вызвали множество споров. Господин Сухенко отметил, что негосударственные музеи смогут включиться в программу, когда будет отработана система.

Инициативу губернатора парламентарии поддержали единогласно. Законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 года. Действовать эксперимент будет до 1 января 2028-го.

Надежда Ярмула