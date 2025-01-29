Дело замглавы администрации Адмиралтейского района о получении взятки направят в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере бывшим замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова, сообщает пресс-служба городского управления СК России 28 января.

По данным следствия, не позднее января 2022 года чиновник предложил руководителю компании «Матис» способствовать заключению контракта не выполнение работ по комплексному благоустройству сквера. На все выявленные недочеты после приемки он пообещал «закрыть глаза». Взамен ООО обязалось выплатить Комарову денежное вознаграждение.

Так фигурант дела 12 января 2022 года получил 150 тыс. рублей как первый транш, а уже в ноябре того же года — 1,1 млн рублей после приемки выполненных работ. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд, следователи собрали достаточный объем доказательств вины Комарова.

Ранее «Ъ-СПб» писал о скандале в администрации Адмиралтейского района, главой которого до недавнего времени был Сергей Оверчук. Последнего также подозревают в получении взяток. Чиновнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Подробнее читайте в материале «Отставному чиновнику назначили обвинение».

Андрей Маркелов